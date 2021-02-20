Есть жертвы: в Кабуле прогремели два взрыва

В разных районах города в Кабуле взорвались припаркованные автомобили, передает Общественная служба новостей. Сообщается о по меньшей мере двух погибших и двух пострадавших. Информация об ущербе уточняется.
В разных районах города в Кабуле взорвались припаркованные автомобили, передает Общественная служба новостей. Сообщается о по меньшей мере двух погибших и двух пострадавших. Информация об ущербе уточняется.
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