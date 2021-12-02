В Москве молодая девушка умерла во время занятий вокалом

В российской столице произошла трагедия. Стало известно, что молодая девушка умерла во время занятий вокалом.
Причина случившегося будет установлена после вскрытия, передает "Царьград". По факту происшествия организована проверка.
В российской столице произошла трагедия. Стало известно, что молодая девушка умерла во время занятий вокалом.
Причина случившегося будет установлена после вскрытия, передает "Царьград". По факту происшествия организована проверка.
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