17-летний парень пырнул ножом незнакомца в Новосибирске

Инцидент произошел днем 8 ноября возле дома № 6 на улице Покрышкина в Новосибирске. Между молодыми людьми возник конфликт – по некоторым данным, причиной стала девушка. В результате ссоры один из парней достал нож и нанес оппоненту удар ножом в область туловища.
Пострадавшего доставили в больницу. 17-летнего нападавшего задержала полиция, хотя он пытался скрыться с места преступления. Как сообщает VSE42.RU, возбуждено уголовное дело.
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