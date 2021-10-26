В Подмосковье двухлетняя девочка умерла из-за отравления алкоголем

В подмосковном Ногинске двухлетняя девочка и ее мать получили сильное отравление неизвестным веществом. Ребенок скончался.
Представители областного главка Следственного комитета России сообщили, что женщину и ее дочь обнаружил без сознания отец семейства, вернувшийся домой после работы. Мужчина вызвал скорую помощь, после чего обоих госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь девочки не удалось, ее мать находится в реанимации. СМИ сообщают, что мать и дочь отравились алкоголем, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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