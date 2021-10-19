В Москве умер один из создателей истребителя Су-30

В российской столице ушел из жизни один из создателей многоцелевого истребителя Су-30 Игорь Емельянов. Сообщается, что авиаконструктор не дожил до своего 87-летия.
Причины смерти Емельянова не раскрываются. Стоит отметить, что Игорь Викторович руководил разработкой и испытаниями топливных систем самолетов.
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