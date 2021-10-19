В Карелии поймали подозреваемую в убийстве 9-летней школьницы из Вологды

На днях в Вологде произошло громкое убийство девятилетней школьницы. 16 октября девочка вместе с подругой покупала сладости в ларьке, после этого ее след пропал. 18 октября ребенка нашли мертвым.
Подозреваемой оказалась местная жительница, которая пригласила школьницу к себе в гости. Как сообщает "Царьград", мотивы убийцы неясны. Женщину поймали в Карелии, за 650 километров от Вологды. Она находится в невменяемом состоянии в одном из медучреждений Беломорска.
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