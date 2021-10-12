На 65-м году жизни скончался экс-глава СК России Владимир Маркин

Стало известно о смерти бывшего представителя Следственного комитета Российской Федерации Владимира Маркина. Ему было 64 года. Как сообщает телеканал 360, последние годы мужчина тяжело болел. Правда, причина смерти пока неизвестна.
"Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин", – цитирует СК RT. По словам коллег, уход Маркина стал для ведомства тяжелой утратой.
Популярные темы форума
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Актеры полетели в космос
Звонок мужу