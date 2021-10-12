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Происшествия

В Москве полиция изъяла порядка 600 килограммов запрещенных веществ

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Московские полицейские пресекли работу преступной группы, которая занималась распространением запрещенных препаратов через аптеки. Злоумышленники поставляли сильнодействующие лекарства, оборот которых ограничен на территории России, через фармацевтов. Те потом продавали вещества наркоманам за наличные.

Как сообщает телеканал 360, для прикрытия преступники создали коммерческую структуру и получили лицензию на фармацевтическую деятельность. Затем оптом закупали лекарства, в том числе и запрещенные.

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12 октября 2021, 09:50 Источник: МВД Медиа ✓ Надежный источник

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