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Происшествия

Жительница Москвы заявила в полицию на домогательства мужчины на поводке

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Москвичка обратилась в полицию с жалобой на мужчину, который к ней домогался на улице. По словам женщины, она отдыхала на лавочке, когда к ней подошли трое неизвестных. Один из них сообщил, что молодой человек на поводке – сексуальный маньяк. После этого тот начал обнимать женщину. Третий все снимал на видео.

Как сообщает телеканал 360, после случившегося пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре злоумышленников задержали недалеко от места инцидента.

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12 октября 2021, 09:33 Источник: Агентство городских новостей «Москва» ✓ Надежный источник

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