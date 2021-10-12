Жительница Москвы заявила в полицию на домогательства мужчины на поводке

Москвичка обратилась в полицию с жалобой на мужчину, который к ней домогался на улице. По словам женщины, она отдыхала на лавочке, когда к ней подошли трое неизвестных. Один из них сообщил, что молодой человек на поводке – сексуальный маньяк. После этого тот начал обнимать женщину. Третий все снимал на видео.

Как сообщает телеканал 360, после случившегося пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре злоумышленников задержали недалеко от места инцидента.