В Румынии при пожаре в больнице погибли 9 человек

В Румынии произошла трагедия. По данным, распространяемым прессой, в Констанце загорелось медицинское учреждение.
В результате случившегося погибли девять человек, передает RT. Всех пациентов эвакуировали.
В Румынии произошла трагедия. По данным, распространяемым прессой, в Констанце загорелось медицинское учреждение.
В результате случившегося погибли девять человек, передает RT. Всех пациентов эвакуировали.
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