В Стамбуле вооруженный мужчина ранил ножом граждан России

В турецком Стамбуле произошел серьезный инцидент. По данным средств массовой информации, мужчина с ножом напал на трех россиян.
Все они получили ранения. Удалось выяснить имя злоумышленника, им оказался сборщик мусора. Правоохранители занимаются поиском преступника, передает радиостанция "Говорит Москва".
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Мишель и Ната - две собачьи ГОВЁЁШКИ!!!
Дворец Путина
Стала встречаться с бездомным
Ната и Мишель когда успокоятся?
Со мной флиртует женатый
Вы хотели бы жить в дворце?
"Давай поженимся" - пора закрыть?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..