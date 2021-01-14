В Москве скончался предсказавший войну в Чечне политик

В российской столице ушел из жизни бывший член Совета Федерации Амин Осмаев. Политик запомнился тем, что предсказал войну в Чечне.
Тело Осмаева было найдено в его московской квартире. Известно, что он не дожил до своего 73-летия. Причины смерти выясняются, пишет "Общественная служба новостей".
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