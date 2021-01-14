В Москве двое граждан США ограбили курьера

В Москве двое мужчин с гражданством США совершили преступление. По информации, которая оказалась в распоряжении журналистов, злоумышленники напали на курьера и отобрали у него еду.
При этом американцы угрожали потерпевшему ножом. По факту случившегося возбудили уголовное дело, передает "Царьград".
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