Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали из-за сердечной аритмии

Стало известно об ухудшимся состоянии здоровья бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. Уточняется, что политик был госпитализирован в Монако в связи с сердечной аритмией.
При этом Берлускони через несколько дней сможет вернуться домой. До этого он отдыхал на юге Франции, пишет Life.
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