Неизвестный открыл огонь по посетителям кафе в Москве: четверо раненых

Неизвестный устроил стрельбу в кафе, расположенном на Ленинградском шоссе в Москве. Четверо человек получили огнестрельные ранения.
По данным столичного главка МВД России, у злоумышленника произошёл конфликт с посетителями заведениями. В ходе ссоры он достал оружие, похожее травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов. После этого преступник скрылся. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает "Москва 24".
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