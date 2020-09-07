Жилые дома Первоуральска затопило фекалиями

Три многоквартирных дома в Первоуральске оказались, буквально, – погрязшими в фекалиях. Жильцы обвиняют в произошедшем управляющую компанию ПМУП "ЕРЦ".
Курьезные инциденты произошли в домах, расположенных по адресам: переулок Кутузова, дома 41, 43 и 45. По словам местных жителей, здания "тонут" в испражнениях уже около недели. Всему виной неочищенный засор, из-за которого в подвалах домов плавают зловонные отходы. Представители управляющей компании пока никак не прокомментировали СМИ случившееся, сообщает Ura.ru.
Популярные темы форума
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Накипело
Патриархат или матриархат?
Обо всем
Не обуздание желания
Кавказцы слишком ревнивые
Мама с@ка
Лиона, дубль-2