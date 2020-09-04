В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров

Студенты МГЛУ рассказали журналистам, что их сокурсников задерживали не только ОМОН, но и некие люди в штатском. Они буквально выносили ребят из учебного заведения. За происходящим наблюдала администрация университета, однако никаких действий не предприняла.
Ректор университета Наталья Баранова назвала задержания студентов чрезвычайным происшествием. Родители учащихся в шоке. Они требуют, чтобы руководство МГЛУ защищало детей, а также обратилось в прокуратуру. Баранова пообещала подумать над тем, как необходимо действовать в сложившейся ситуации.
На данный момент студенты уже дома. Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, на учащихся МГЛУ составили административные протоколы за правонарушения, которые они совершили ранее. Ребят привлекли к ответственности, на основании статьи 23.34 КоАП "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".
Многие думают, что задержания связаны с гимном Французской Республики "Марсельеза", который считается песней революционеров. Ребята собрались в холле, чтобы исполнить эту композицию. Примечательно, что студенты в тот момент держали красно-бело-красный флаг.
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