В Москве неадекватный мужчина взял в заложники капитана теплохода

В Москве на Воробьевых горах неадекватный мужчина пришел на палубу теплохода и взял в заложники капитана судна. По предварительной информации, у него с собой было оружие.
Злоумышленник уже задержан. На месте находятся сотрудники полиции.
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