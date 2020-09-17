В США умерла российский режиссер Эл Эрсбурн

Российское киносообщество потрясено трагическим известием. По данным СМИ, в Нью-Йорке скончалась режиссер из Воронежа Елена Родина. Женщина получила известность под псевдонимом Эл Эрсбурн.
Известно, что режиссер не дожила до своего 49-летия. Причина смерти творческого деятеля на данный момент не называется. По предварительным данным, у Родиной были проблемы со здоровьем.
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