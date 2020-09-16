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Происшествия

В Москве при ДТП опрокинулась машина скорой помощи

прочитано 41 раз

В российской столице произошло серьезная авария. Уточняется, что машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, после чего перевернулась.

По предварительной информации, в результате случившегося пострадал один человек. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Автор: 16 сентября 2020, 21:40 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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