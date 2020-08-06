В порту Бейрута начали работать кинологи МЧС

На завалах в порту Бейрута, где произошел подрыв 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, приступили к работе российские кинологи с собаками, передает RT. Несколько расчетов МЧС России будут искать людей под обломками. Напомним, ранее в городе также был развернут аэромобильный госпиталь российского спасательного ведомства.
Взрыв в порту Бейрута произошел днем 4 августа. Его сила была так велика, что в результате была повреждена половина города. Число пострадавших людей достигло уже пяти тысяч человек. Согласно официальной информации, жертвами ЧП стали по меньшей мере 135 человек.
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