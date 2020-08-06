В Турции разбился автобус с пассажирами

На юге Турции случилось серьезное ЧП – разбился микроавтобус с туристами. По данным РИА ФАН, водитель скончался на месте.
Кроме того, в результате аварии пострадали десять человек. Точные причины происшествия будут установлены позже.
На юге Турции случилось серьезное ЧП – разбился микроавтобус с туристами. По данным РИА ФАН, водитель скончался на месте.
Кроме того, в результате аварии пострадали десять человек. Точные причины происшествия будут установлены позже.
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