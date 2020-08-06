В центре Москвы вор вынес из квартиры антикварные ценности стоимостью 5 миллионов рублей

Вор обокрал квартиру в центре российской столицы. Злоумышленник вынес имущество на сумму пять миллионов рублей. По данным СМИ, среди похищенного есть редкие антикварные предметы: столовое серебро XIX века, икона, сервиз, декоративные элементы.
Примечательно, что владелицей всего этого оказалась безработная гражданка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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