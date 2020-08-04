Мощный взрыв в порту Бейрута попал на видео

Возле грузового порта в Бейруте произошел мощный взрыв. Очевидцы сняли происходящее на видео. На записи видно, как на месте ЧП сначала вырастает огромный шар испарений, а затем раздается взрыв со столбом красного дыма.
Шоумен попал в объектив в интимный момент
Артистка сделала себе роскошный подарок
Актриса поделилась нежным фото
Наряды ему передала мать певицы
Популярные темы форума
Где найти нормального мужика?
Лиона = отморозок
ПТУ
Не хочу из-за лишнего веса жену
Женщины, что вы забыли замужем?
Любимые фрукты
Питер и расчлененка
Толстые мужики это дно
Обожаю мулаток
Кто ваш любимый политик?