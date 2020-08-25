Двое маленьких детей на внедорожнике протаранили дом под Челябинском

Двое детей семи и десяти лет врезались на внедорожнике в частный дом. Инцидент произошел в Челябинской области на федеральной магистрали М-5 "Урал".
Родители вышли из машины, чтобы сфотографироваться на фоне живописного пейзажа. В это время один из детей снял японский Toyota Hilux с ручного тормоза, после чего автомобиль скатился с горы. Машина была серьезно повреждена, а дети получили ушибы и сотрясение мозга и были госпитализированы, сообщает Ura.ru.
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