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В Белоруссии официально подтвердили смерть участника протестов из Бреста

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В Белоруссии подтвердили смерть пострадавшего участника акции протеста. По данным RT, 13 августа мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Усилия врачей, направленные на спасение пациента, оказались тщетными. Это уже третий человек, который скончался из-за травм, полученных во время самых активных дней протеста в Белоруссии, напоминает "Экспресс газета".

Автор: 19 августа 2020, 15:55 Источник: TUT.BY ✓ Надежный источник

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