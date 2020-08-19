В Белоруссии официально подтвердили смерть участника протестов из Бреста

В Белоруссии подтвердили смерть пострадавшего участника акции протеста. По данным RT, 13 августа мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Усилия врачей, направленные на спасение пациента, оказались тщетными. Это уже третий человек, который скончался из-за травм, полученных во время самых активных дней протеста в Белоруссии, напоминает "Экспресс газета".
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