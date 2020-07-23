Нападение бизона на туристов попало на видео

В Национальном парке Йеллоустон в США очевидцы сняли на видео момент нападения бизона на двух туристок, передает Пятый канал. На записи видно, как одной из них удается убежать, а вторая падает буквально под копыта разъяренного животного. Девушка не растерялась и притворилась мертвой. Это, возможно, спасло ей жизнь. Бизон обнюхал лежащую и, убедившись, что угрозы она не представляет, удалился к своему стаду.