Нападение бизона на туристов попало на видео

В Национальном парке Йеллоустон в США очевидцы сняли на видео момент нападения бизона на двух туристок, передает Пятый канал. На записи видно, как одной из них удается убежать, а вторая падает буквально под копыта разъяренного животного. Девушка не растерялась и притворилась мертвой. Это, возможно, спасло ей жизнь. Бизон обнюхал лежащую и, убедившись, что угрозы она не представляет, удалился к своему стаду.
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