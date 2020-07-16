В Люберцах избили москвича и забрали у него полмиллиона рублей

В подмосковных Люберцах было совершено тяжкое преступление. Злоумышленники заманили москвича на встречу под предлогом продажи автомобиля, после чего ограбили его.
Уточняется, что бандиты избили потерпевшего и забрали у него полмиллиона рублей. Полицейским удалось найти и задержать одного из подозреваемых, им оказался уроженец Средней Азии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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