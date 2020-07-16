В Москве неизвестный обокрал офис компании на 8 миллионов рублей

В Москве неизвестный обокрал офис коммерческой компании. Злоумышленнику удалось вынести около восьми миллионов рублей.
По данным "Экспресс газеты", преступник смог вскрыть сейф, где хранились денежные средства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемого.
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