В Тулузе произошла перестрелка

На юге Франции произошло серьезное ЧП. В городе Тулуза ночью произошла перестрелка.
По данным телеканала "360", в результате случившегося погиб молодой парень. Свидетели происшествия обратились в полицию.
На юге Франции произошло серьезное ЧП. В городе Тулуза ночью произошла перестрелка.
По данным телеканала "360", в результате случившегося погиб молодой парень. Свидетели происшествия обратились в полицию.
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