В Москве из-за прорыва канализации потребовалась помощь экстренных служб

В на юго-западе российской столицы произошел разрыв канализации. Уточняется, что инцидент зарегистрирован в районе Бутово.
Из-за случившегося потребовалась помощь экстренных служб. Специалисты работают на месте ЧП.
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