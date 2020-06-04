В направлявшемся в Москву автобусе обнаружили голодного львенка

Под Волгоградом в автобусе, следовавшем в Москву, нашли львенка. Уточняется, что зверь находился там нелегально.
По данным специалистов, возраст львенка составляет несколько месяцев. Он почти сутки находился в транспортном средстве без света и еды. Сейчас животным занимаются эксперты. По факту случившегося проводится проверка, пишет РЕН ТВ.
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