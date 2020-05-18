В Москве мужчина с пистолетом похитил из магазина бутылку водки и креветки

В Москве мужчина с оружием ограбил магазин. Угрожая сотруднику пистолетом, злоумышленник похитил бутылку водки и упаковку креветок.
Сумма ущерба составила 606 рублей. Как сообщает "Вечерняя Москва", правоохранители уже задержали преступника. Им оказался 41-летний безработный.
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