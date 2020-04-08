В Москве-реке обнаружили труп мужчины

В Москве-реке обнаружили тело мужчины. Труп нашли напротив дома №28 на улице Борисовские Пруды.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает агентство "Москва". Личность мужчины, а также обстоятельства его смерти выясняются.
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