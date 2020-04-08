В Подмосковье произошел крупный пожар

В подмосковном городе Дзержинский произошел крупный пожар. Огонь охватил кровлю здания на территории агрофирмы "Нива", сообщает ТАСС.
Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. Есть угроза распространения огня на склад, который находится рядом со зданием, передает сайт "Подмосковье сегодня".
На месте работают пожарные. Информация о пострадавших уточняется.
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