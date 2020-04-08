У жителя Подмосковья украли телефон более чем за 100 тысяч рублей

В подмосковном городе Наро-Фоминск у мужчины украли мобильный телефон. Сумма ущерба составила около 113 тысяч рублей.
Полицейские уже задержали похитителя. Им оказался 27-летний ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить до десяти лет тюрьмы, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
О кошках
Жена стала выпивать.
Хочу богатого мужика
Нужен совет
Куда пропала Лиона?
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Анатолий
Не помыла руки
Как не потолстеть на карантине?
Муж изменил с коллегой