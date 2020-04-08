В Петербурге задержали безработного мужчину за осквернение храма

В Санкт-Петербурге задержали безработного, которого подозревают в вандализме. Мужчину считают причастным в нанесении надписей на стены церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.
О случившемся рассказал настоятель петербургского храма. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает газета "Петербургский дневник".
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