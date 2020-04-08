Известная балерина нарвалась на мошенников

Солистка балетной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко стала жертвой мошенника. Злоумышленник похитил у Анастасии Лименько крупную сумму.
По предварительной версии, неизвестный позвонил балерине и представился сотрудником банка. Обманным путем он узнал реквизиты ее карты и списал со счета 250 тысяч рублей. Правоохранители проводят проверку, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ТАСС.
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