Под Нижним Новгородом взорвался и частично обрушился жилой дом: один человек погиб

В одном из многоквартирных домов села Фелинское в Нижегородской области накануне произошел взрыв газа. Обрушились два этажа здания, сообщает телеканал "360".
Пострадали шестеро. В ликвидации последствий аварии участвовали 183 человека и 34 единицы спецтехники. Под завалами нашли двоих: один из них выжил, второй умер. Их личности устанавливаются. Спасатели продолжают работу.
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