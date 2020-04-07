Под Москвой мужчина убил жену и спрятал ее тело в трубе

В городе Орехово-Зуево Московской области мужчина сильно поссорился с супругой и убил ее. Тело женщины он спрятал в дренажной трубе возле частного дома в деревне Минино.
Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Нападавшего задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.
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