Под Москвой мужчина убил жену и спрятал ее тело в трубе

В городе Орехово-Зуево Московской области мужчина сильно поссорился с супругой и убил ее. Тело женщины он спрятал в дренажной трубе возле частного дома в деревне Минино.

Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Нападавшего задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.