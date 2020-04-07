В Петербурге школьница отравилась наркотиками

В понедельник, 6 апреля, в Санкт-Петербурге госпитализировали подростка в тяжелом состоянии. У девушки диагностировали острое пероральное отравление.

Как сообщает газета "Петербургский дневник", школьница приняла запрещенные вещества после ссоры с возлюбленным. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.