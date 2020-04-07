В Подмосковье загорелся строительный рынок

На строительном рынке в деревне Подосинки Московской области случился пожар. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 170 квадратных метров.
Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности, сообщает "Вечерняя Москва". Информация о пострадавших уточняется.
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