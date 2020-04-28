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Происшествия

Под Москвой мужчина жестоко расправился с отцом

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Житель Волоколамска до смерти избил отца. Тело пожилого мужчины обнаружили в квартире на Строительной улице.

Как удалось установить правоохранителям, во время застолья родственники поссорились. Злоумышленник несколько раз ударил отца деревянным подлокотником от кресла, после чего ранил ножом. От полученных травм пенсионер скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полицейские уже задержали нападавшего и отправили под стражу, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Автор: 28 апреля 2020, 13:45

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