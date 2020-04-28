Под Москвой лжесотрудники газовой службы обокрали пенсионерку

В Клину мошенники обокрали 84-летнюю женщину. Одного из злоумышленников задержала полиция, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
По предварительной версии, накануне к пенсионерке пришли мужчины, которые представились сотрудниками газовой службы. Пока один отвлекал хозяйку на кухне, другой искал деньги в соседней комнате. Обнаружив средства, они спешно скрылись. Потерпевшая написала заявление в полицию.
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