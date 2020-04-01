Умер лауреат Нобелевской премии по физике Филип Уоррен Андерсон. Ему было 96 лет.
О трагическом известии сообщила дочь Андерсона, пишет НСН. Стоит отметить, что Нобелевскую премию по физике ученый получил в семидесятых годах прошлого столетия.
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Филип Уоррен Андерсон. Ему было 96 лет.
О трагическом известии сообщила дочь Андерсона, пишет НСН. Стоит отметить, что Нобелевскую премию по физике ученый получил в семидесятых годах прошлого столетия.
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