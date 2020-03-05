Появилось сообщение о минировании вылетевшего из Москвы самолета

Неизвестный сообщил, что на борту самолета Airbus A320 компании "Аэрофлот" может находиться взрывное устройство. Известно, что воздушное судно вылетело в 8:00 из Шереметьево.
Экипаж решил не менять курс и сесть в аэропорту назначения. В Омске борт будет проверен специальными службами, пишет Ura.ru.
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