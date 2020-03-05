В Москве нашли притон с секс-рабынями

В Москве 18-летней гражданка Узбекистана сообщила в полицию о том, что ее несколько месяцев удерживали в сексуальном рабстве. Девушка рассказала, что приехала в российскую столицу по приглашению подруги, которая предложила ей работу продавца, но на деле ее вынудили заниматься проституцией.
По данным НСН, интимные услуги она оказывали в квартире в районе Люблино. Девушка пыталась сбежать, но владельцы притона избили ее и аставили заниматься проституцией бесплатно. По адресу, который указала потерпевшая, были обнаружены еще две уроженки Узбекистана, пишет RT.
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