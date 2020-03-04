Нанес 9 ножевых ранений: под Ростовом неизвестный напал на школьника

В городе Таганрог Ростовской области неизвестный с ножом набросился на 15-летнего подростка. Злоумышленника разыскивает полиция, сообщает издание Privet-Rostov.ru.
Инцидент произошел в конце февраля этого года. Мужчина напал на школьника и нанес ему девять ножевых ранений. Подросток сумел отбиться от злоумышленника и добежал до дома, где родители вызвали ему скорую. Ребенка доставили в местную больницу, передает VSE42.ru.
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