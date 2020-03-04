Пожилая москвичка стала жертвой мошенника

Коронавирус в Москве Рак у Заворотнюк: все подробности Дом-2 Форум Гороскоп

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Среда
4 марта
Лента новостей
21:41
Шестизначная сумма: раскрыт гонорар устроившего смертельную вечеринку блогера на ток-шоу
21:28
В Самаре у четырех учащихся школы диагностировали туберкулез
21:18
"Друзья так не поступают!": оскорбленная подлостью Кудрявцева пристыдила директора "Муз-ТВ"
21:13
Борисова вызвалась помочь страдающей от алкоголизма Волочковой
20:49
Отказавшийся от российской нефти Лукашенко нарвался на неприятности
20:16
Названо имя нового премьер-министра Украины
20:04
"Не пора ли остановить этот ад?": Кожевникова взорвалась из-за появления устроившего смертельную вечеринку блогера на ТВ
19:51
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека
19:27
Протоиерей Смирнов назвал образование для девочек бесполезным
19:08
Извращенец Панин согласился прилюдно ублажить мужчину ради искусства
18:48
Премьер-министра Украины Гончарука отправили в отставку
18:29
Дочь высказалась о состоянии Инны Макаровой после известия о госпитализации
17:54
Есть пострадавшие: в Уфе произошла массовая авария
17:52
Нино Нинидзе спасла заболевшего пневмонией Максима Виторгана
17:45
Распутина откровенно о состоянии Успенской: Ее добивают
17:18
"Грех жаловаться!": директор "Муз-ТВ" заткнул рот обиженной Лере Кудрявцевой
17:11
"Я не хочу умирать": Михалкову показали на больничной койке
17:05
"Я алкоголичка и наркоманка": Борисова заявила о хроническом недуге
16:48
Люди съезжаются к сраженному инсультом Борису Моисееву
16:42
Эпидемия коронавируса сокрушила Европу
16:35
"Дни.ру" дарят билеты: концерт Дмитрия Ланского
16:25
Актрису Инну Макарову госпитализировали в тяжелом состоянии
16:14
Адмирал флота Сорокин скончался на 97-м году жизни
16:06
Престарелый отец Филиппа Киркорова объявлен в розыск
16:03
Дана Борисова рассказала о своей борьбе с наркоманией
15:56
Обвиненная в насилии звезда фильма "Елки" плюнула в лицо своей жертве на шоу Шепелева
15:54
"Конфликт с местными и пожар": вскрылись проблемы при съемках сериала "Патриот"
15:43
Индия и хризотил: безопасное сотрудничество
15:41
Плати теперь за все сама: умерший на банной вечеринке муж блогерши оставил долги
15:39
"Все на продажу, все напоказ": народ рвет на части устроившую смертельную вечеринку блогершу
15:26
Под Петербургом поезд насмерть сбил пенсионера
14:56
"Он ничего не понимает": Порошенко публично опозорил Зеленского
14:53
"Это очень важно": Пригожин публично заговорил о Рудковской
14:44
"По стопам моей бабушки": принц Уильям посетил пивнушку
14:42
"Гадостей наделала": Литвинова призналась Собчак в пакостях Богомолову
14:42
За все ответила по закону: суд признал виновной киевскую пианистку Цымбалюк-Романовскую
14:29
Срочное заявление о коронавирусе из Кремля
14:28
"Попал прямо в сердце": Киркоров развалил брак актрисы Довлатовой
14:26
Госдума поддержит регионы с наибольшей убылью населения
14:17
Под Москвой умер придавленный баскетбольной установкой курсант
14:17
В сериал "Властелин колец" пригласили актера из России
14:06
"Силиконовая маска": что сделала со своим лицом София Ротару
14:03
Ургант на всю страну показал голого Прусикина из Little Big
13:53
"Комедия о том, КАК БАНК ГРАБИЛИ": Бриллиант венгерского принца покидает Москву навсегда
13:44
Под ликами святых у меня еще не было: Кадыров решил предаться любви в храме Христа Спасителя
13:41
Каменских сразила наповал бесконечными ногами
13:38
В Екатеринбурге мужчина попал под поезд
13:26
У Крымского моста нашли мужскую голову: подробности случившегося
13:14
В Москве пройдет кастинг самых красивых офисных сотрудниц
13:07
"Все, что необходимо": как Путина спасают от коронавируса
12:49
Коллеги перестали узнавать Крида после шокирующих перемен во внешности (фото)
12:47
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Польше
12:44
"Если нужно – уберу": Литвинова согласилась вычищать экскременты за немощной Земфирой
12:43
Сорвавшаяся дочь Гузеевой начала новую жизнь
12:41
Позор и унижение: Путин влепил звонкую пощечину выскочке Эрдогану
12:37
Житель Саратовской области убил женщину ножом и тяжело ранил ее сына
12:34
"Это нормальная практика для фигуристов": Загитова раскрыла секрет успеха на льду
12:22
В Сыктывкаре у посетителя бассейна случился приступ
12:21
Шоу "Симфонические рок-хиты" с новой программой в Кремлевском дворце
12:16
Азербайджанцы России просят генпрокурора защитить журналиста Аскерова
12:10
Звезда "Сватов" прокомментировала слухи о срочном отъезде актеров и срыве съемок
11:59
Расследование крушения MH17 связали с эпидемией коронавируса
11:55
"Наверное, коронавирус": чешущаяся Собчак пожаловалась на страшные симптомы
11:41
"Мне все можно!": Дарья Мороз предстала в дерзком виде
11:37
Можно вляпаться: пользователей WhatsApp предупредили о серьезной угрозе
11:25
"Пошел в меня": Робак из сериала "Война семей" похвастался сыновьями
11:24
Заявлено о продаже имущества и переезде парализованной Заворотнюк
11:22
Из группы Little Big ушел важный человек после известия об участии в "Евровидении"
11:09
Пригожин откровенно о промышляющих эскорт-услугами звездах
11:02
Под Москвой из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус
11:02
"Ах, какая женщина!": 59-летняя Яковлева выставила грудь напоказ
10:56
Кумир девочек-подростков высказался о романе с известной певицей
10:54
Врач предупредил замученного Бурунова о грядущих проблемах
10:49
Как вылечить прыщи
10:36
Взрыв хохота: Валерия посмеялась над открывшей рот Бузовой
10:20
"Старческий маразм": Водонаева поставила себе неутешительный диагноз
10:04
Россиян призвали спокойно встретить коронавирус
09:33
Украинцы затравили знаменитую певицу за поддержку Little Big на "Евровидении"
09:28
"В ультимативной форме": Лукашенко взбесился из-за условий по нефти
09:27
Красавица-дочь Волочковой стала копией мачехи
09:00
В Дагестане подрались актеры в костюмах ростовых кукол
08:53
Степан Меньщиков женился во второй раз
08:38
"Люблю": Барановская снялась в постели с Аршавиным
08:30
В Японии коронавирус отправил на больничные койки 1000 человек
08:14
Вылетевший из Москвы лайнер с 97 пассажирами вернули в аэропорт из-за инцидента
06:22
Хайпующей на смертельной вечеринке вдове-блогеру дали под дых за участие в телешоу
04:16
"Умираю от анорексии": исхудавшая невеста Петрова обеспокоила народ
02:07
Безопасность сына принца Гарри и Меган Маркл под угрозой
00:35
Гороскоп на сегодня, 4 марта
21:51
"Тут плакать надо": маршрут поездов через Крымский мост добил россиян
21:45
Экс-супругу Бондарчука обругали за брошенную больную дочь
21:37
"Больно и обидно": Повалий расплакалась из-за несчастья
21:26
Володин: Изменения в Конституцию касаются всех граждан
21:21
У двух россиян в ОАЭ диагностировали коронавирус
21:14
Устанут ждать моей смерти: принципиальная Валерия отказала детям в недвижимости и деньгах
21:13
"Легальный жор": Кристина Асмус решила стать толстой
20:54
Житель Новосибирска взял в заложники продавщицу
20:46
"Позор!": Первый канал разгромили за группу Little Big на "Евровидении"
20:23
"Это подлость": Кудрявцева обиделась после новости о заменившей ее Бузовой
20:03
Братика для дочки: Кравец готовится снова стать мамой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это подлость": Кудрявцева обиделась после новости о заменившей ее Бузовой
Взрыв хохота: Валерия посмеялась над открывшей рот Бузовой
"Суповой набор": народ не принял исхудавшую Боярскую
За все ответила по закону: суд признал виновной киевскую пианистку Цымбалюк-Романовскую
"Грех жаловаться!": директор "Муз-ТВ" заткнул рот обиженной Лере Кудрявцевой
Панайотов опять в пролете: Первый канал назвал участника "Евровидения"
Происшествия

Пожилая москвичка стала жертвой мошенника

прочитано 130 раз

В Москве мошенник обманом выманил у 90-летней пенсионерки крупную сумму денег. Преступника уже задержали правоохранители.

Как передает ТВ Центр, злоумышленник позвонил женщине по телефону и представился сотрудником полиции. Он рассказал, что ее сын стал участником ДТП, и, чтобы уладить спор, нужно заплатить. 

Напуганная пенсионерка, не заподозрив подвоха, сообщила аферисту свой домашний адрес. Приехавшему мужчине она отдала все свои сбережения. Вскоре пожилая женщина поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию.

Автор: 4 марта 2020, 20:32

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Теряющий власть Лукашенко решился на отчаянный шаг
Украине предрекли полный развал из-за Зеленского
Бросивший вызов Путину Эрдоган опозорился на весь мир
Володин: Изменения в Конституцию касаются всех граждан

Шоу-бизнес

"Друзья так не поступают!": оскорбленная подлостью Кудрявцева пристыдила директора "Муз-ТВ"
Борисова вызвалась помочь страдающей от алкоголизма Волочковой
"Не пора ли остановить этот ад?": Кожевникова взорвалась из-за появления устроившего смертельную вечеринку блогера на ТВ
Бывшего возлюбленного Анджелины Джоли подозревают в изнасиловании подростка

Проишествия

Вдова-фармацевт нелепо оправдалась за смерти на банной вечеринке в Москве
Саранский маньяк-убийца решил очистить мир от "грешных" женщин
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Lifestyle

В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
"Нежнейший!": Миронов потряс интимными письмами к брату
Шоу-бизнес

Заявлено о продаже имущества и переезде парализованной Заворотнюк

Появились новые данные об актрисе
Шоу-бизнес

Люди съезжаются к сраженному инсультом Борису Моисееву

Артист прекратил работать из-за проблем со здоровьем
Шоу-бизнес

"Я алкоголичка и наркоманка": Борисова заявила о хроническом недуге

Девушка сделала признание
Шоу-бизнес

"Грех жаловаться!": директор "Муз-ТВ" заткнул рот обиженной Лере Кудрявцевой

Ранее телеведущая назвала подлостью ее замену на Ольгу Бузову

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 4 марта
Гороскоп на сегодня, 3 марта
Календарь красоты на март 2020 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Вскрылась шокирующая правда о Родченкове в деле о допинг-скандале
Чемпионка Сотникова объявила об уходе из спорта
Губерниев сорвался на иностранных спортсменов из-за Логинова
Сын Роналду выложил в Сети фото с голым отцом и в одночасье стал звездой

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+