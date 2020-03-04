В подмосковном детсаду пятеро воспитанников отравились крысиным ядом

В подмосковном детском саду пятеро воспитанников отравились крысиным ядом, оставленным без присмотра. По данным агентства "Интерфакс", один из малышей взял с полки токсичное вещество и поделился им с другими.
Пострадавших экстренно госпитализировали. В больнице детям сделали промывание желудка, после чего выписали. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. По факту случившегося следователи проводят проверку, сообщает "Царьград".
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